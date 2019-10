Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a postat pe YouTube si pe Facebook doua videoclipuri, realizate in parteneriat cu Televiziunea Romana, prin care ilustreaza tehnica votarii la alegerile prezidentiale, venind astfel in sprijinul romanilor care voteaza in diaspora.



