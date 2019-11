Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent pentru alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat sambata, la Piatra-Neamt, ca nu se uita la sondajele de opinie, potrivit Agerpres. dupa ce in cea mai recenta cercetare apare pe locul 2 in intenția de vot.…

- Mircea Diaconu, candidat la alegeri prezidențiale 2019, are in plan interzicerea defrisarilor in Romania timp de 10 ani. Candidatul la Președinție susținut de ALDE și Pro Romania, iși dorește ca defrisarile sa fie oprite in Romania si propune un embargo de zece ani in privința taierilor de paduri. Mircea…

- Candidatul independent la prezidentiale, Mircea Diaconu, sustinut de ALDE, Pro România si Partidul Neoliberal, a declarat marti, la Satu Mare, ca "habar nu are" despre sansele de a câstiga Presedintia si nici nu se gândeste

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca s-a inscris in aceasta cursa din nevoia de a se exprima si a deschide teme importante, dand ca exemplu depolitizarea despre care a mentionat ca o considera subiectul sau "furibund", anunța AGERPRES.Citește…

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…

- Un zvon capata tot mai multa relevanța. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Și anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidențiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil așa ceva. Și am in acest sens mai multe motive.…