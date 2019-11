Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. "Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. "Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Foarte putin vizibili din cauza miscarilor tectonice de pe scena politica in timpul campaniei electorale, candidatii la presedintie isi consuma ultimele zile de glorie trecatoare. Pe buna dreptate ei il pot acuza pe presedintele Iohannis ca a acaparat atentia opiniei publice fortand caderea guvernului…

- Europarlamentarul Traian Basescu afirma ca presedintele PSD, Viorica Dancila, care sanse din ce in ce mai mari de a intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in timp ce sansele presedintelui USR, Dan Barna, scad. ”Dan Barna a stins lumina campaniei”, spune Basescu.”Dan Barna a stins…

- Europarlamentarul Traian Basescu afirma ca presedintele PSD, Viorica Dancila, care sanse din ce in ce mai mari de a intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in timp ce sansele presedintelui USR, Dan Barna, scad. ”Dan Barna a stins lumina campaniei”, spune Basescu.

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca Lia Olguța Vasilescu va conduce campania electorala pentru alegeri. Acesta a precizat ca sondajele interne ale partidului arata ca va intra in turul al doilea al prezidențialelor.„Ca intram in turul doi. Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei…

- Conform unui sondaj Socio Data, Klaus Iohannis ar obține 40% din voturi in primul tur. Bataie mare este pentru locul al doilea, al carui ocupant ar ajunge alaturi de candidatul PNL in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila, prezidentiabilului PSD, este intr-o ușoara creștere…

- Reclama politica se vinde la colt de strada in aceste zile de precampanie electorala. Marile bulevarde din Constanta sunt impanzite de afise electorale de mai bine de doua saptamani. Din toate directiile, trei dintre candidatii la alegerile prezidentiale ne zambesc increzatori. Viorica Dancila ne transmite…