Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca in urmatorul an se pot face multe, dar, in opinia sa, Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) nu va fi eliminat.



"In urmatorul an se pot face multe, dar Mecanismul (n.r. - MCV) nu va fi eliminat dupa parerea mea. Nu suntem singurii, si bulgarii sunt cu MCV si decizia de eliminare a MCV este una la care trebuie sa achieseze cam toti. Discutia se poate purta mai degraba de ce a acceptat Comisia sa declare ca Bulgaria a indeplinit toate solicitarile, pentru Romania stim de ce s-a dat un raport asa cum s-a dat, cu o guvernare catastrofala,…