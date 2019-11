Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat ca o dezbatere in turul doi cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, este importanta intrucat amandoi au detinut cele mai inalte functii in stat, presedinte si premier, si pentru ca romanii sa asculte ce au facut in mandatele lor.



"Asa este normal, intotdeauna cand mergi spre o functie atat de inalta trebuie sa accepti o dezbatere cu contracandidatul tau si cred ca pentru noi este cu atat mai important cu cat si unul, si celalalt am detinut cele mai inalte functii in statul roman. Cred ca este important pentru cetateni sa asculte…