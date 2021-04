Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca se va face o modificare de statut, astfel incat candidatul partidului pentru alegerile prezidentiale sa fie desemnat prin alegeri preliminare in interior si nu de Comitetul Politic National.

- Argeșeanul Cristian Diaconescu a fost ales, duminica, in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara (PMP), in cadrul congresului formatiunii desfasurat la Sinaia, el fiind totodata desemnat candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Liderul PMP Argeș, Catalin Bulf, a fost…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna afirma ca decizia privind candidatul la viitoarele alegeri prezidentiale va fi luata de catre partid peste doi sau trei ani. Declaratia vine dupa ce celalalt co-presedinte al aliantei, Dacian Ciolos, a afirmat intr-un interviu ca vizeaza o candidatura la presedintia…

- Socialistul Andres Arauz, protejat al ex-presedintelui Rafael Correa, si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale programat pentru 11 aprilie in Ecuador, a anuntat Consiliul National Electoral (CNE) in noaptea de sambata spre duminica, informeaza duminica…

- Socialistul Andres Arauz si conservatorul Guillermo Lasso se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Ecuador pe 11 aprilie, potrivit sondajelor la iesirea din sectiile de votare publicate duminica la finalul unor alegeri marcate de masuri sanitare impotriva COVID-19, noteaza…

- Inalta Curte de Justiție din Uganda a stabilit anularea arestului la domiciliu pentru candidatul de opoziție la alegerile prezidențiale din aceasta țara africana, scrie CNN. Bobi Wine, un cantareț devenit politician, a fost declarat invins in alegerile prezidențiale de comisia electorala din Uganda,…