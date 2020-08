Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au iesit in strada la Minsk, dar si alte orase din Belarus, imediat dupa ce au fost anuntate rezultatele exit-poll, care aratau ca Aleksandr Lukasenko a obtinut victoria la prezidentiale duminica, 9 august. Manifestantii au scandat „libertate” si i-au cerut actualului presedinte sa plece.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a obtinut 79,7% de voturi la alegerile prezidentiale de duminica, potrivit unui sondaj oficial realizat la iesirea din birourile electorale, in timp ce candidata surpriza a opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6% din sufragii, relateaza AFP. …

- Fortele de ordine au lansat gaze lacrimogene asupra mai multor zeci de oameni adunati pentru a-si arata furia fata de explozia de marti seara care a dus la moartea a cel putin 137 de oameni si ranirea a aproximativ 5.000. Oficialii au spus ca ea a fost cauzata de 2.750 de tone de nitrat de amoniu care…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Campania…

- Cadrele medicale din Paris au ieșit in strada pentru a cere salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Acestora li s-au alaturat și simpatizanți ai miscarii „Vestele galbene”, dar și un alt grup de protestatari violenți, imbracați in negru. Nu a durat mult pana cand lucrurile au degenerat și a…

- Un barbat din Washington D.C. a adapostit 80 de protestatari, salvându-i de acțiunea în forța a poliției, relateaza Mediafax și BBC.Forțele de ordine blocasera strada în ambele sensuri și se pregateau de o intervenție în urma careia urmau sa faca arestari când un…