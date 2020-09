Candidata Partidului Șor pentru alegerile prezidențiale, deputata Violeta Ivanov, și-a depus astazi actele pentru inregistrarea grupului de inițiativa ce va colecta semnaturi in sprijinirea candidaturii acesteia. In același timp, liderul Partidului Nostru, Renato Usatii a depus semnaturile adunate in sprijinirea candidaturii sale, la Comisia Electorala Centrala.