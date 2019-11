Prezidențiale 2019, modificări de ultimă oră. Anunțul STS despre publicarea rezultatelor la alegeri Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a facut precizari despre centralizarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. Potrivit sursei citate, nu vor mai fi publicate rezultatele provizorii, ci doar cele parțiale și finale. „Pana in acest moment nu au fost adresate catre STS cerințe operaționale din care sa reiasa ca rezultatele provizorii vor fi publicate. […] Citește Prezidențiale 2019, modificari de ultima ora. Anunțul STS despre publicarea rezultatelor la alegeri in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

