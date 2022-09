Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite la un strand din Pitesti! Un barbat de 73 de ani a fost in pericol de moarte dupa ce a lesinat in bazin. Batranul si-a pierdut cunostinta sub ochii a zeci de oameni care inotau si se relaxau. Ar fi suferit un accident vascular cerebral, spun medicii, care fac acum tot posibilul…

- Potrivit unui comunicat al American Heart Association, publicat saptamana trecuta, izolarea sociala și singuratatea ar crește riscul de criza cardiaca și accident vascular cerebral. Pentru inceput trebuie facuta distincția intre singuratate și izolare sociala. Astfel, izolarea sociala se caracterizeaza…

- O mama de 34 de ani, care suferea de dureri de cap severe, a fost refuzata in mod repetat de medicii spitalului. Incidentul dramatic a avut loc in Anglia. Acestia nu au fost in stare sa depisteze ca femeia a suferit un accident vascular cerebral, asa ca au trimis-o acasa, ca sa-si faca unghiile.Kerri-Ann…

- Un sofer in varsta de 54 de ani a fost oprit de politistii sesizati prin 112 ca se deplaseaza haotic pe DN2, vineri seara, 24 iunie. Politistii l-au testat pentru alcool, rezultatul a fost negativ, insa deoarece vorbea incoerent si avea probleme de echilibru, barbatul a fost dus la spital. S-a stabilit…

- Lipsa vitaminei D ar putea duce la demența, avertizeaza un grup de cercetatori australieni, subliniaza doctorul Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistica medicala, referindu-se la un studiu efectuat in premiera la Universitatea din Australia de Sud. „Cercetatorii au descoperit o asociere intre…

- Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia a suferit un accident vascular cerebral in timp ce era in vacanta in Bulgaria. Acum este bine si se recupereaza in spital. In urma atacului, a ramas cu o mana paralizata.

- Ovidiu Ioanitoaia a fost internat, in jurul orei 03:00 dimineata la Constanta.Ovidiu Ioanitoaia a trecut prin momente grele in noaptea de sambata spre duminica. Jurnalistul a suferit un atac vascular cerebral ischiemic usor in timp ce se afla in statiunea Balcic din Bulgaria.Sotia directorului Gazetei…

- La puțin timp dupa finalul partidei dintre Romania și Finlanda (1-0, din Liga Națiunilor), Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral. La acel moment, jurnalistul se afla in Bulgaria, in stațiunea Balcic.