- Pe unul dintre panourile de anunțuri din Rusia au fost puse in vanzare, la un preț fabulos, bunurile care i-au aparținut lui Vladimir Jirinovski sau care acesta le-a cadonat. Potrivit presei ruse, bunurile au fost scoase in vanzare pe unul dintre site-urile de reclame gratuite de anunțuri din Rusia…

- Autoritatile din Irpin, o suburbie a Kievului, au facut un apel catre specialisti internationali sa ajute la reconstructia orasului. Primarul orasului Irpin, Oleksandr Markushin, si presedintele Consiliului de Investitii, Volodimir Karpliuk, invita arhitecti, designeri, designeri, transportatori si…

- Aglomerația de la pașapoarte din ultima luna a dat naștere unui nou tip de afacere in Romania. In ultimele zile au inceput sa apara pe mai multe grupuri de pe rețelele de socializare postari fie ale unor persoane care cauta locuri mai in fața la eliberarea pașapoartelor, fie ale unor persoane care sunt…

- Cu toții știm ca Simona Gherghe este o soție și o mamica model. Vedeta a dezvaluit dupa cat timp de relație s-a mutat alaturi de soțul ei, dar și cat de puternica a fost inca de la inceput conexiunea dintre ei. Prezentatoare de la Mireasa se bucura de una dintre cele mai frumoase casnicii din showbiz-ul…

- „Profitand de faima pe care a dobandit-o locuința de 11 metri patrați din Cluj-Napoca, probabil proprietarul a simțit ca este un motiv excelent de a o scoate la vanzare. Prețul este de tocmai 37.499 de euro, ceea ce inseamna 3.409 euro pe metru patrat”, scrie publicația stiridecluj.ro.Garsoniera de…

- Anca Verești, fosta soție a actorului Victor Rebengiuc, a murit, miercuri, la varsta de 89 de ani, cu doar o zi inainte de aniversarea cunoscutului actor. Anunțul trist a fost facut de catre Uniunea Teatrala din Romania. Actrița Anca Verești a fost casatorita timp de cinci ani cu actorul Victor Rebengiuc.…

- 18 milioane de euro. Aceasta este valoarea totala a bunurilor detinute de cele 9 companii municipale ale Primariei Capitalei infiintate de vechea administratie care se afla in prezent in procedura de „dizolvare si lichidare”.

- Mascota Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, denumita "Bing Dwen Dwen", a depasit asteptarile organizatorilor cu privire la vanzare, ei fiind nevoiti sa suplimenteze stocurile. Mai multi fani au asteptat in frig in capitala Chinei pentru a putea achizitiona ursuletul panda. Anuntul organizatorilor…