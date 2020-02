Prezentarea de modă a colecțiilor de absolvire de la DallesGO A fost o seara de neuitat pentru cei peste 20 de absolvenți ai cursurilor de Design Vestimentar și Design Palarii DallesGO, care și-au prezentat colecțiile in cadrul unor prezentari de moda spectaculoase, ce au avut loc la Galateca și la care au luat parte peste 300 de persoane. De-a lungul a 20 de saptamani cursanții de la Design Vestimentar Incepatori au studiat totul despre crearea unei colecții, de la primele schițe și pana la construirea propriu-zisa a unor piese vestimentare care sa spuna o poveste. Designerul Lena Criveanu i-a indrumat pe cei care acum au pașit pentru prima oara pe drumul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

