- Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde incepe activitatea normal, va fi necesar portul maștii atat pentru cadrele didactice, cat și pentru elevi și personalul auxiliar” a anunțat in urma cu puțin timp premierul Ludovic Orban. „Pe 14 septembrie va incepe…

- Zeci de mii de elevi revin de luni la scoala in nordul Germaniei, sfarsitul vacantei de vara aducand cu sine un test major in materie de gestionare a pandemiei cu noul coronavirus, relateaza Reuters.

- Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Galați a adoptat miercuri o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani in spațiile aglomerate, inchise sau deschise, incepand din 1 august. De asemenea, administratorii…

- "Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza etc. Analizam acest aspect și s-ar putea impune obligativitatea purtarii maștii și in anumite spații deschise. Vrem sa luam masuri punctuatle pentru a reduce…

- Facebook a eliminat unul dintre cele mai mari grupuri anti-masca de pe platforma pentru incalcarea politicilor sale impotriva raspandirii dezinformarii cu privire la COVID-19. Grupul „Unmasking America!” avea peste 9000 de membri, iar continutul postat prezenta informatii eronate legate de coronavirus.

- O noua creștere a numarului de cazuri de coronavirus. Alte 641 de noi imbolnaviri au fost raportate miercuri in Romania, bilanțul ajungand la 34.226, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost facute 18.440 de teste. De asemenea, in ultima zi au fost…

- Bilanțul imbolnavirilor COVID-19 a ajuns in Romania la 22.415 , in ultimele 24 de ore fiind raportate alte 250 de noi cazuri. Potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica, numarul pacienților vindecați a ajuns la 16.071. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 decese. Buzau -…

- Elevii de clasa a VIII-a s-au intors in banci pentru pregatirea examenului, insa și problemele au inceput sa apara. Cursurile la Școala Gimnaziala Nr. 2 din Piatra-Neamț se intrerup dupa ce doi angajați ai școlii au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Din primele informații, ar fi vorba despre…