- Acțiunile altor zece companii listate la Bursa de Valori București (BVB) vor fi incluse in indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI in categoria Small Cap Totodata, șase companii deja incluse in indicii MSCI vor fi promovate de la Small Cap la Mid Cap/Large Cap și vor face parte din indicii MSCI…

- Dirijorul Laurentiu Muntean, manager al Filarmonicii Arad, onoreaza invitatia de a dirija pe scena FILAFest – Primul Festival dedicat Filarmonicilor din Romania. In cadrul acestui... The post Laurentiu Muntean, managerul Filarmonicii Arad, pe scena FILAFest – Festivalul Filarmonicilor din Romania appeared…

- Un numar de 20 de site-uri care vindeau droguri au fost restricționate, anunța Poliția Romana, aceasta fiind o premiera pentru Europa. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu DIICOT, au reușit sa destructureze 28 de grupuri infracționale organizate,…

- Asociațiile colecționarilor din Piatra Neamț și a filateriștilor din Neamț, avand ca partener Complexul Muzeal Național Neamț, au organizat, vineri 7 iulie, un simpozion urmat de o expoziție care nu ar trebui ratata. Temele tratate se refera la Biserica Domneasca ”Sf. Ioan Botezatorul” Piatra Neamț,…

- Miercuri 12 iulie, Festivalul Vara Magica propune un nou concert inovativ pe scena Ateneului Roman, cu muzicieni din Romania, Italia și Ucraina, insoțit de proiecții de live video mapping. Astfel, in cel de-al doilea eveniment din prestigiosul festival ajuns la cea de-a XII-a ediție, pianista și compozitoarea…

- Pentru prima data in istoria Festivalul Internațional de Teatru de Strada B-FIT! in the Street, raul Dambovita a devenit, sambata, 1 iulie, scena unui spectacol nocturn pe apa.De la ora 21.30 a fost programat spectacolul DriFt, al companiei franceze Ilotopie. Reprezentația a putut fi urmarita de pe…

- Scriitoare premiata pe plan internațional, Narine Abgarian vorbește despre originile sale armene, despre Estul amenințat de Rusia, dar și despre ce simte și cum lucreaza un scriitor.Romanul „Simon”, cea mai recenta apariție la Humanitas a lui Narine Abgarian, incepe cu inmormantarea unui barbat, la…

- Noul BMW Seria 5 și BMW i5 (adica Seria 5 electric, pentru prima data in istorie) au fost dezvaluite online. Totodata, mașina va fi prezentata presei in seara zilei de 24 Mai 2023, in majoritatea țarilor, inclusiv in Romania. Prețurile cu TVA pentru piața locala pornesc de la 58.954 Euro pentru motorizarile…