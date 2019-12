Previziunile Financial Times pentru 2020. Locurile de muncă expuse riscurilor Brexit: și Europa va fi afectata de retragerea Marii Britanii din UE



Victoria lui Boris Johnson in scrutinul parlamentar organizat in decembrie in Marea Britanie, in contextul angajamentului de a realiza Brexit, inseamna ca premisa unui grafic referitor la producerea unui "Brexit dur" ramane o posibilitate puternica in anul 2020. Reducerile de venit estimate evidențiaza prima lege a geografiei enunțata de Waldo Tobler: "Totul are legatura cu toate celelalte, dar lucrurile apropiate au o legatura mai mare decat cele mai indepartate". Cei mai mulți economiști anticipeaza ca un Brexit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Brexit: și Europa va fi afectata de retragerea Marii Britanii din UEVictoria lui Boris Johnson in scrutinul parlamentar organizat in decembrie in Marea Britanie, in contextul angajamentului de a realiza Brexit, inseamna ca premisa unui grafic referitor la producerea unui "Brexit dur" ramane…

- Cotidianul Financial Times prezinta zece grafice care descriu situația internaționala a anului 2019, conținand date despre probleme precum efectele Brexit, schimbarile climatice, relațiile comerciale SUA-China ori locuri de munca afectate de automatizare. Brexit: și Europa va fi afectata de retragerea…

- ​Nationala României ocupa locul 37, ca si luna trecuta, în clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) dat publicitatii vineri, pe luna decembrie.România a început anul pe locul 25 (februarie), apoi a stationat (aprilie), în iunie a coborât doua locuri,…

- Inaintea ultimelor doua zile ale preliminariilor Euro-2020, 17 echipe si-a obtinut biletele pentru turneul final. Mai sunt disponibile din preliminarii trei locuri locuri, dintre care unul s-a ocupat chiar aseara de catre Portugalia. In acest moment, se cunosc urmatoarele echipe calificate: Anglia,…

- Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului consemnata in UE de cand Eurostat publica statisticile lunare privind somajul, respectiv ianuarie 2000. Romania este sub media din UE, cu o rata a somajului de 3,9% in luna trecuta, similara cu cea din septembrie 2018, dar in crestere fata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a finalizat o prima lista de propuneri pentru inființarea de secții de votare in strainatate, in contextul organizarii alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. Joi, 3 octombrie, MAE a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) o lista cu 444 de…

- Uniunea Europeana a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018, cu 12% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,8 miliarde euro, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (901.000 tone exportate spre UE, sau 29% din total) si Vietnam (770.000 tone, 25%). Ele sunt urmate de Honduras (228.000 tone, 7%), Columbia (173.000 tone, 6%), Uganda (161.000 tone, 5%), India (157.000…