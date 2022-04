Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va putea sa creasca consumul intern de petrol, gaze și carbune, sa intensifice prelucrarea acestora și sa gaseasca piețe externe alternative, a declarat președintele rus Vladimir Putin, in deschiderea unei reuniuni privind dezvoltarea zonei arctice a Rusiei. Fii la curent cu cele mai…

- Pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in legatura cu razboiul din Ucraina, trei cosmonauti urmeaza sa decoleze vineri pentru a ajunge la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia anunta joi ca si-a platit o prima transa de rambursare a unor obligatiuni si ca a indepartat, imediat, posibilitatea unei intrari in incapacitate de plata (default), in pofida faptului ca active ruse din strainatate au fost blocate prin sanctiuni impuse Moscovei de catre Occident, din cauza…

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a explicat ca nu se poate discuta despre un ”nou Razboi Rece”, asta pentru ca situația dintre Rusia și Occident a atins un punct ”destul de fierbine”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a afirmat ministrul de externe, Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul campion mondial la sah Garry Kasparov, disident sovietic si oponent al presedintelui Vladimir Putin, face apel la Occident sa "excluda Rusia de pe pietele financiare", intr-un interviu pentru cotidianul italian Il Corriere della Sera publicat sambata, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la…

- Un moratoriu asupra apartenentei Ucrainei la NATO nu va rezolva tensiunile dintre Rusia si Occident, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, retragandu-se de la maximele din ultimii sapte ani, dupa ce Rusia a declarat ca unele dintre unitatile sale militare se intorc la bazele lor dupa exercitii din apropierea Ucrainei, o miscare care pare sa se diminueze tensiunile dintre Moscova si Occident,…