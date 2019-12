Stiri pe aceeasi tema

- Leul se depreciaza in Ajunul Craciunului, euro se apropie din nou de 4,78 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7794 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de valoarea atinsa marti. În 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel…

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni,…

- Leul va continua sa se deprecieze in 2020. Previziunile analiștilor pentru curs și inflație Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, și o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind…

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12…

- În luna august 2019, Indicatorul de Încredere Macroeconomica calculat de CFA România a scazut la valoarea de 42,8 puncte (pe o scala de la 0 la 100), se arata într-un comunicat transmis miercuri de asociația analiștilor financiar-bancari. Membrii CFA România anticipeaza…