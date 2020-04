Previziuni pesimiste din partea lui Ion Chicu: La ce s-a referit premierul

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 24 apr. – Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat ca in condiții de buget auster, Guvernul a gasit posibilitatea și a semnat acorduri pentru a obține peste 8 miliarde de lei și a sprijini cetațenii. "Sunt bani pentru susținerea cetațenilor. Vreau sa le mulțumesc deputaților care…

- CHIȘINAU, 23 apr. – Sputnik. Vladimir Țurcan a fost demis astazi din funcția de președinte al Curții Constituționale. Decizia de demitere a lui Țurcan a fost luata in urma unui demers depu de magistrații Nicolae Roșca și Liuba Șova, in data de 21 aprilie. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curți,…

- CHIȘINAU, 21 apr. – Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca mai mulți cetațeni au solicitat sa fie redeschisa Agenția Servicii Publice pentru a-și putea perfecta unele acte. Astfel, membrii Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 au luat decizia ca incepand cu 27 aprilie…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Alte 6 milioane de lei vor fi alocate din Fondul de Intervenție al Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor angajate in sistemul medical care au contractat infecția COVID-19 la locul de munca. De aceasta data, banii sunt destinați unui numar de 375…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Primaria Capitalei a autorizat comerțului ambulant de cozonaci și pasca in perioada 15 – 18 aprilie. In dispoziția numarul 12 a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau este precizat ca produsele de panificație vor putea fi vandute in automagazine,…

- CHIȘINAU, 14 apr. – Sputnik. Un agent economic a fost prins de polițiști in timp ce vindea bauturi alcoolice fara acte de provenineța. Acesta deținea o ghereta in sectorul Ciocana al Capitalei, iar in spatele acesteia, era amenajat un loc sepcial, unde se adunau grupuri a cate 4-5 persoane și consumau…