Anul 2022 va fi unul marcat in continuare, ca si precedentii, de efectele pandemiei. Acest lucru inseamna ca in unele domenii revenirea dupa criza COVID-19 va fi amanata. In ceea ce priveste piata asigurarilor, se preconizeaza ca vor fi schimbari importante in acest an, noteaza specialistii de la Romasig . Care sunt trendurile globale Dupa ce mai multe evenimente importante s-au intamplat in anul precedent pe piata RCA din Romania, 2022 va fi mai degraba un an de tranzitie, in care se va produce o reasezare a lucrurilor. Trendurile globale arata o crestere a veniturilor in acest sector, indiferent…