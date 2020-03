Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman de Externe a anunțat, astazi, primul cetațean roman mort din cauza infecției cu coronavirus. Acesta a murit in Italia, cea mai afectata țara din Europa de COVID-19.UPDATE | O femeie in varsta de 80 de ani din orașul Borsa (Maramures) a murit in Italia dupa ce a fost infectata cu COVID-19.…

- Italia a anunțat la inceputul saptamanii cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus inregistrat in 24 de ore de la inceputul epidemiei in aceasta țara: 1.797 de cazuri confirmate și 97 de noi decese, cifre ingrijoratoare, care se apropie de cele pe care le anunța China in varful crizei sale…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres .

- Madalina Ghenea a decis, in ultimul moment, sa-și anuleze intalnirile cu publicul din Romania, la proiecțiile speciale ale „Urma”, primul film romanesc in care joaca, din cauza masurilor de protectie impotriva epidemiei de coronavirus.Madalina Ghenea a considerat ca este cea mai prudenta alegere, in…

- Meciul Juventus - AC Milan, din mansa a doua a semifinalelor Cupei Italiei, prevazut, miercuri, de la 21.45, a fost amanat din cauza epidemiei de infectii cu Covid-19, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Partida trebuia sa se dispute cu potile inchise, dar prefectura din Torino a decis…

- Bilantul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 21 in Italia, in timp ce alti 820 de oameni au fost infectati cu noul patogen. Totusi, numarul celor vindecati este in crestere, transmite The...

- Printre vedetele aflate in Italia, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus, se afla Adelina și Cristi Chivu, impreuna cu cele doua fete. Aceștia au luat o decizie radicala și au plecat spre Elveția, pentru urmatoarea perioada. Numarul persoanelor din Italia, infectate cu coronavirus a ajuns la 325,…

- Procuratura din Milano suspecteaza ca exista persoane care fac specula cu masti si dezinfectanti si le vand la suprapret pe internet. Speculanții profita de situatia actuala care, in unele cazuri, s-a transformat in panica, cauzata de raspandirea Covid-19 in nordul tarii, scrie Corriere della Sera.…