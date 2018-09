Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari si crescatorii de ovine si caprine au fost informati despre o noua boala care ameninta animalele: pesta micilor rumegatoare. Primele focare au fost confirmate in Bulgaria.

- ANSVSA - masuri pentru importul ovinelor si caprinelor din Bulgaria Foto: pixabay.com. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) atrage atentia firmelor care cumpara ovine si caprine din Bulgaria sa înstiinteze Directia Sanitara Veterinara din judetul…

- Toti proprietarii de porci sacrificati din cauza pestei porcine africane au fost integral despagubiti, a anuntat joi, intr-un comunicat, Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor. Potrivit sursei citate, toti proprietarii celor 211 exploatatii de porcine…

- Pesta porcina africana in Buzau: sase sate in zona de risc Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau a dispus uciderea a 90 de capete de porcine de la o exploatatie din comuna Puiesti si ecarisarea cadavrelor, dupa ce, joi seara, s-a confirmat existenta virusului pestei…

- Potrivit lui Porodzanov, gardul va cost 1,1 milioane leva, mai mult decat se estima initial, deoarece a fost nevoie sa fie folosita o sarma mai rezistenta. "Pana acum a fost instalat peste jumatate din gard. Ne asteptam sa receptionam alte doua livrari saptamana viitoare", a spus Porodzanov.…

- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei - Yambol si Burgas - unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Al doilea focar de pesta porcina in judetul Braila Arhiva foto: Agerpres. În Judetul Braila a fost descoperit astazi un al doilea focar de pesta porcina africana în localitatea Bertestii de Jos, iar medicii veterinari au luat deja primele masuri. Prima data, virusul…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in localitatea tulceana Grindu, a anuntat miercuri subprefectul Mihai Manoliu, in cadrul unei sedinte…