Prețurile terenurilor vor stagna în 2022, iar vânzările de clădiri de birouri ar putea ajunge la un miliard de euro Reevaluarea riscului și alte evoluții post-pandemice vor influența in mare masura apetitul și valoarea investițiilor imobiliare in acest an și pe termen mai lung. Creșterea rapida a ratelor dobanzilor pentru dolarul american și posibilitatea unei evoluții similare pentru euro incepand cu 2023 reprezinta, fara indoiala, cea mai vizibila tema pentru piețele globale la inceputul anului, in condițiile in care pare ca și tema pandemiei trece pe plan secundar, considera reprezentanții Colliers. In condițiile in care rata de neocupare a spațiilor de birouri va atinge probabil un varf de peste 20% pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

