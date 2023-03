Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut In luna ianuarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2022, cu 24%, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna ianuarie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,4% fata de luna decembrie 2022. In luna ianuarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 24%”, releva datele INS. Industria extractiva s-a scumpit cu 24,02%, in ianuarie 2023…