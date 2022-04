Stiri pe aceeasi tema

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- „Nu mai vrem ca aceste importuri sa mai fie posibile, deși realizam ca exista un risc legat de faptul ca Uniunea Europeana nu a aprobat astfel de acțiuni pana acum”, le-a spus purtatorul de cuvant reporterilor polonezi.Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sancțiuni impotriva…

- Contractele de referinta pentru petrol au cunoscut in ultimele saptamani cea mai volatila perioada inregistrata de la jumatatea anului 2020. Dupa ce au scazut pe masura ce cumparatorii si-au marcat profiturile, preturile si-au reluat tendinta ascendenta, traderii asteptandu-se in curand la un deficit…

- Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a scazut cu 6,2%, la 96,59 dolari pe baril, dupa un declin de aproape 6% consemnat luni. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 6,6%, la 100,24 dolari pe baril, accelerand scaderea de 5,12% din ziua precedenta. In timpul tranzactiilor, cotatia petrolului…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Aurul si petrolul s-au aflat in fruntea unei tendinte generale de apreciere a materiilor prime dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat luni seara armatei ruse „sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg. Cotatia barilului…

- Pozitia amenintatoare a Rusiei a dominat pietele petroliere de cateva saptamani, cu ingrijorarea ca intreruperile livrarilor principalulului producator de pe o piata globala cu oferta stransa ar putea impinge preturile petrolului la 100 de dolari pe baril. “Piata ramane extrem de stransa, iar preturile…