Preţurile petrolului au scăzut miercuri, după retrogradarea ratingului de creditare al SUA de către Fitch Ratings Stocurile de titei din SUA s-au redus in ultima saptamana cu 17 milioane de barili, cea mai mare scadere a stocurilor de titei din SUA, conform inregistrarilor care dateaza din 1982, a anuntat miercuri Administratia pentru Informatii in Energie (EIA). Declinul a fost determinat de cresterea activitatilor de rafinare si de exporturile mari de titei. In ciuda declinului record al stocurilor, pretul petrolului din SUA s-a redus, pe fondul scaderilor de pe pietele financiare, dupa ce agentia de rating Fitch a retrogradat ratingul de credit al guvernului SUA. Contractele futures pentru titeiul WTI… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

