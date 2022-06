Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 2 centi, pana la 112,06 dolari pe baril, pana la ora 15:07 GMT (18:07 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) pentru luna iunie a crescut cu 22 de centi, sau cu 0,2%, la 112,43 dolari pe…

- Preturile petrolului si-au inversat miercuri tendinta initiala pozitiva si au scazut cu peste 2-, dupa ce datele guvernamentale au aratat ca rafinariile din SUA au crescut productia, atenuand ingrijorarile legate de o criza a ofertei si pe masura ce indicii bursieri au evoluat in scadere, transmite…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Preturile s-au retras ulterior, usor, dupa ce Reuters a scris ca, potrivit unor surse, administratia presedintelui american Joe Biden va autoriza marti compania petroliera americana Chevron sa negocieze cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ridicand temporar interdictia asupra unor astfel…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Prețul petrolului Brent a scazut pina la 108,9 dolari pe baril in timpul tranzacționarii din 31 martie, potrivit datelor de la London ICE exchange. Contractele futures din luna mai, la momentul redactarii știrilor, scad cu 4%. Contractele futures la petrolul marca WTI pierd 4,6%, prețul scazind pina…