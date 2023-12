Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,19 dolari, la 82,80 dolari pe baril. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,13 dolari sau cu 2,81%, la 78,02 dolari pe baril. Contractul WTI din luna decembrie a expirat luni. Contractele futures mai active, pentru ianuarie,…

- Preturile petrolului au scazut joi cu mai mult de 2 dolari pe baril, deoarece temerile legate de un conflict mai larg din Orientul Mijlociu s-au diminuat, in acelasi timp in care cererea din SUA a dat semne de slabire, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au…

- Preturile petrolului au scazut marti pentru a treia sesiune consecutiva, dupa ce o serie de date economice slabe din Germania, zona euro si Marea Britanie au afectat perspectivele pentru cererea de energie, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu…

- Preturile petrolului au urcat miercuri cu aproximativ 2%, pana la un maxim al ultimelor doua saptamani, in urma unei scaderi peste asteptari a stocurilor in SUA, si au atins maxime ale sesiunii dupa ce Iranul a cerut impunerea unui embargo asupra petrolului impotriva Israelului, transmite Reuters, informeaza…

- Contractele futures pentru petrol au scazut luni in urma informatiilor potrivit carora SUA ar putea ajunge in curand la un acord pentru a relaxa sanctiunile impotriva Venezuelei, daca se stabileste o data pentru alegerile prezidentiale in aceasta tara, in timp ce traderii considera ca razboiul Israel-Hamas…

- Vineri, contractele futures pentru petrolul Brent aproape au stagnat, la 84,14 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate fost in jurul valorii de 82,35 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a scazut cu aproximativ 11,7%, iar cel al petrolului…

- Contractele futures la petrolul marca Brent cu livrarea in decembrie la bursa London ICE exchange au scazut sub nivelul de 90 de dolari per baril pentru prima data din 8 septembrie, potrivit datelor tranzacționarii. Prețul petrolului marca Brent a scazut cu 0,73% - pina la 89,75 dolari/baril, apoi a…

- Fed a lasat neschimbata dobanda de referinta, dar si-a inasprit atitudinea conservatoare, anticipand o noua crestere a dobanzii pana la sfarsitul anului, iar politica monetara va fi semnificativ mai stricta in 2024, decat anticipa anterior. Asa cum au facut si in iunie, factorii de decizie ai Fed inca…