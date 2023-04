Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,65 dolari, sau cu 2%, la 81,08 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 1,51 dolari, la 77,23 dolari pe baril. Luni, ambele contracte au crescut cu peste 1%. Increderea consumatorilor din SUA in economie a scazut in aprilie la cel mai redus nivel din ultimele noua luni, alimentand ingrijorarile legate de o recesiune, a doua zi dupa ce banca regionala First Republic a raportat retragerea a peste 100 de miliarde de dolari din depozitele sale, starnind temerile legate de o potentiala criza bancara. Preturile petrolului aratau…