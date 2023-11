Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 2,60 dolari, sau cu 3,2%, la 78,58 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a pierdut 2,65 dolari, sau aproximativ 3,5%, pana la 74,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri au scazut cu peste 1,5% in sesiunea precedenta. Contractul WTI pe termen de o luna s-a tranzactionat, de asemenea, sub pretul pentru a doua luna, o structura cunoscuta sub numele de contango. ”In mod clar, scaderea pretului titeiului si slabirea structurii este un semn de rau augur; unul care implica o piata fizica…