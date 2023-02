Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de titei din SUA au crescut cu 16,3 milioane de barili saptamana trecuta, pana la 471,4 milioane de barili, cel mai mare nivel din iunie 2021, a anuntat Administratia de Informatii Energetice (EIA) din SUA. Aceasta a fost mult mai mare decat cresterea de 1,2 milioane de barili pe care analistii…

- Scaderea productiei anuntata de Novak se ridica la aproximativ 5% productia de titei a Rusiei din ultima perioada, despre care Agentia Internationala pentru Energie a estimat ca a scazut in decembrie la 9,77 milioane de barili pe zi. Contractele pentru petrolul Brent cu livrare in aprilie a crescut…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,6 dolari, sau cu 3,5%, la 82,50 dolari pe baril Petrolul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au scazut cu 2,67 dolari, sau cu 3,4%, la 76,20 dolari pe baril. Stocurile de titei si combustibili din SUA au crescut saptamana trecuta la cele mai…

- Cresterea cotatiilor a fost limitata insa de ingrijorarile economice ale investitorilor. Scaderile mari ale preturilor petrolului din ultimele doua zile au fost cauzate de ingrijorarile legate de o recesiune globala, mai ales ca asteptarile economice pe termen scurt din cei doi mari consumatori de petrol…

- Cotația țițeiului rusesc scade puternic (-18%), sub valoarea plafonului de 60 de dolari/baril impus de Occident. Rusia ia in considerare un nivel minim de vanzare al acestuia.In tranzacțiile de miercuri dimineața, țițeiul european de referința (Brent) a coborat la o valoare de sub 79 de dolari pe baril,…

- Pretul petrolului a scazut miercuri cu mai mult de 3%, continuand o serie de tranzactii volatile, deoarece tarile din Grupul celor Sapte (G7) au discutat despre un plafon al pretului petrolului rusesc peste nivelul actual al pietei, in timp ce stocurile de benzina din Statele Unite au crescut peste…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in ianuarie au scazut cu 2,95 dolari, sau cu 3,3%, pana la 85,41 dolari pe baril. Pretul petrolului US WTI a scazut cu 3,01 dolari, sau cu 3,7%, la 77,94 dolari pe baril. La inceputul tranzactiilor, ambele contracte au crescut cu peste 1 dolar…