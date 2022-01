Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut miercuri, extinzand castigurile chiar si dupa ce producatorii din cadrul OPEC+ au confirmat cu o zi in urma o tinta convenita pentru cresterea productiei in februarie, iar stocurile de combustibil din SUA s-au marit pe fondul cererii in scadere, din cauza numarului…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,22 dolari, sau cu 1,5%, la 81,22 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 1,32 dolari, sau cu 1,7%, la 78,31 dolari pe baril. Stocurile de titei din SUA au scazut cu 2,1 milioane de barili,…

- Piata petrolului a sovait in ultimele zile cu privire la cat de in serios trebuie luata amenintarea unei noi scaderi a cererii de carburanti. Varianta Omicron este mai transmisibila decat variantele anterioare de coronavirus, dar datele timpurii sugereaza ca provoaca forme mai usoare de boala. Contractele…

- Datele din SUA care arata preturile de productie se afla la maxime ale ultimilor 11 ani au confirmat asteptarile pietei privind o reducere mai rapida a stimulentelor la reuniunea Rezervei Federale din aceasta saptamana, sustinand dolarul si afectand cotatiilor petrolului, care de obicei evolueaza in…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau cu 2%, la 74,57 dolari pe baril, dupa ce au inregistrat luni un castig de 4,6%. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,71 dolari, sau 2,5%, la 71,20 dolari pe baril, in urma unui avans de 4,9% in sesiunea…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor elibera milioane de barili de petrol din rezervele strategice in coordonare cu China, India, Coreea de Sud, Japonia si Marea Britanie, pentru a incerca sa reduca preturile dupa ce producatorii din OPEC+ au ignorat in mod repetat solicitarile pentru mai mult titei.…

- Preturile petrolului au scazut miercuri la un minim al ultimelor patru saptamani, dupa ce stocurile de din SUA au crescut peste asteptari, in timp ce stocurile de benzina ale celui mai mare consumator de titeidin lume au atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,73 dolari, sau cu 3,2%, pana la 81,99 dolari pe baril, in timp ce cotatia titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 3,05 dolari sau cu 3,6%, pana la 80,86 dolari. Aceasta este cea mai mare scadere procentuala…