Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a primarilor joaca miercuri semifinala Campionatul European de Fotbal al Primarilor pentru Pace (European Mayors Footbal for Peace), competitie care se desfasoara in Trnava, Slovacia, in perioada 29 mai – 1 iunie, relateaza Botosaneanul. La acest eveniment sportiv participa echipe…

- Primarii PNL din județul Iași joaca cum canta starostele Costel Alexe. Bugetele locale se impart cu dedicație intr-o rețea ce capușeaza banii comunitaților rurale de ani de ani de zile. Cașcavalul se imparte intre cațiva șmecheri fara experiența de viața, dar cu cheag la banul public, propulsați de…

- Adevarul este ca daca nu erau banii europeni multe din lucrurile care le vedem acum facute in localitațile Maramureșului nu erau posibile. Banii europeni inseamna acces la investiții, șansa de a face ceva pentru comuna ta, șansa de a avea cu ce te lauda in fața celor care te-au votat. Curtea de Conturi…

- Primarul comunei Chinteni anunta o actiune de verificare a branșamentelor la rețelele de utilitați publice, inclusiv, existența / inexistența iluminatului public pe strazile unde se asfalteaza in comuna cu bani de la Guvern.

- Primarul comunei Rosia Montana a fost victima intr-un proces penal in care doi barbati care l-au amenintat cu moartea in ziua alegerilor locale din 2020 erau acuzati de amenintare. ”Te tai, primare, daca mai iesi din primarie, fac bucati din tine, daca mai iesi primar” si ”va curge sange” sunt doar…

- Autoritatile din China doresc sa limiteze cu rapiditate noile focare epidemiologice prin plasarea in carantina a zonelor afectate.In urma acestui varf de infectari la nivel national, autoritatile chineze au inchis scolile din Shanghai si au plasat in lockdown mai multe orase din nord-vestul tarii, in…

- Primarul comunei Darmanești, Emilian Ciolan, și-a propus pentru anul acesta sa asfalteze, sa ofere condiții elevilor din comuna, sa mai faca anumite reparații capitale pe unde este nevoie și sa finalizeze documentația proiectului de introducere a racordului de gaze. Acest proiect, din pacate, se lovește…

- Un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe DJ 692, dinspre Variaș inspre Gelu, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile . In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, precum și a altor 6 barbați,…