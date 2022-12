Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile care implementeaza o directiva europeana ce ofera posibilitatea ca romanii sa monteze panouri fotovoltaice nu doar in…

- Guvernul a adoptat, marti, un proiect de lege care completeaza tabelele-anexa nr. I si II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Actul normativ prevede includerea unor substante psihoactive noi in definitia termenului „drog”, precum si al implementarii…

- Vești importante pentru romanii de pretutindeni. Potrivit unui proiect de lege de la Senatul Romaniei, perioadele de concediu medical ale unor salariați va putea fi considerata drept vechime in grad profesional. Cine sunt angajații care ar putea beneficia de acest privilegiu. Ce lege s-ar putea schimba…

- Liderii coaliției de guvernare au ajuns, miercuri seara, la un acord privind plafonarea și compensarea preturilor la energie electrica, potrivit Realitatea PLUS.Prețurile ar urma sa fie urmatoarele:PLAFOANELE DE PREȚ LA ENERGIE STABILITE DE COALIȚIE- 0,68 lei/kWh pentru consum sub 100 kWh lunar- 0,80…

- A mai ramas doar o saptamana pana incepe oficial sezonul rece, iar romanii inca nu știu cum le vor fi calculate facturile! Autoritațile au lasat din nou, pe ultima suta de metri schimbari majore la Legea pe energie, care vin la puțin timp dupa modificari care au determinat intarzieri mari la facturi.…

- In aceste zile Coaliția la guvernare discuta intens despre reglementarea pieței lemnelor de foc din Romania in condițiile in care prețul gazelor și al energiei a sarit in aer. Guvernul a decis deja plafonarea prețului la 400 lei/ m cub. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…