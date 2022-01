Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturaledin Europa au inregistrat o crestere de peste 30%, din cauza livrarilor limitate din Rusia intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi scazute, transmite Reuters.

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Decizia vine in urma unei solicitari a Bulgargaz, principalul furnizor de gaze si furnizor public al tarii balcanice, transmite Agerpres.Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor.Autoritatea…

- Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor. Autoritatea de reglementare a stabilit pretul gazului in ianuarie la 133,4 leva (77,60 dolari) pe MWh inainte de costurile de transport si taxe, de…

- Pretul de referinta la gaze naturale in Europa si-a continuat marti scaderea, inregistrand cea mai indelungata perioada de declin din ultimul an, pe masura ce se inmultesc livrarile de gaze lichefiate din SUA, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gaze naturale…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni cu peste 8%, apropiindu-se de maximele istorice, in conditiile in care livrarile de gaze rusesti spre Germania prin conducta Yamal-Europe sunt la un nivel foarte redus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Preturile gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa, anunța Mediafax. Pretul de referinta european…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, gratie unor prognoze care arata conditii meteo favorabile si intensificari ale vantului, ceea ce ar urma sa ajute sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situatie tensionata in ultima perioada, transmite Bloomberg.…