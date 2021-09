Preţurile gazelor naturale continuă să crească în Europa Preturile gazelor naturale continua sa creasca in Europa din cauza sporirii incertitudinilor privind securitatea aprovizionarii in aceasta iarna, a intensitatii scazute a vanturilor si a perturbarilor de la interconectoarele britanice, transmite Bloomberg. Cel mai recent motiv de ingrijorare pentru piata europeana il reprezinta uraganul Nicholas, care ameninta sa loveasca pe coasta Golfului american si care a afectat deja o facilitate ce produce gaze naturale lichefiate (LNG) pentru export. Incertitudinile privind capacitatea Rusiei de a furniza gaze regiunii intr-un moment in care sporesc riscurile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

