- Fluxurile mai scazute de gaze din Rusia inainte si dupa invazia sa in Ucraina, an februarie, au dus deja la cresterea preturilor europene cu aproape 400% in ultimul an, ducand la cmajorarea costurilor electricitatii. Europa a acuzat Rusia ca transforma aprovizionarea cu energie antr-o arma, in ceea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat luni Rusia de terorism economic prin faptul ca incearca sa impiedice națiunile europene sa se aprovizioneze cu gaze inaintea unei ierni in care impactul creșterii facturilor la energie va lovi puternic gospodariile și companiile, informeaza Reuters…

- Cresterea veniturilor, daca se va materializa, va ajuta la sustinerea economiei Rusiei in fata valurilor de sanctiuni occidentale. Aceasta va oferi presedintelui Vladimir Putin numerar pentru a finanta cheltuielile militare sau pentru a creste salariile si pensiile intr-un moment in care economia a…

- Gigantul rus de stat Gazprom a anunțat marți ca prețul gazelor din Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția proprie a companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, relateaza…

- Gazprom a anuntat ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul gazelor naturale livrate…

- Tranzitul gazului rusesc prin Ucraina a ajuns in luna iunie la un minim istoric, cu un volum de 334 de milioane de metri cubi pe zi, a anuntat vineri compania OGTSOU care administreaza reteaua de gazoducte ucrainene si care a acuzat un ”șantaj gazeifer” din partea Moscovei, relateaza AFP. Astfel, conform…

- Ar putea fi un pas rational al Moscovei de a reduce in continuare sau de a opri complet livrarile de gaze naturale si s-ar potrivi unui model de actiuni de pana acum pentru a incerca sa destabilizeze Europa, a spus acesta. .”Vedeti un model si asta poate duce la acest scenariu”, a declarat Habeck pentru…

- Germania, Italia, Austria si Tarile de Jos au semnalat ca centralele pe carbune ar putea ajuta la trecerea continentului printr-o criza care a dus la cresterea preturilor gazelor si a ingreunat eforturile factorilor de decizie politica care trebuie sa ia masuri de combatere a inflatiei. Guvernul olandez…