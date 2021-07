Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor noi vandute pe piața din Romania au crescut cu 3,1% in 2020 fața de anul anterior, ajungand la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, Romania se afla pe locul patru in topul celor 24 de țari analizate in cadrul raportului Deloitte Property Index 2021, in ordinea crescatoare a…

- Aproape doua treimi dintre romanii (62%) care locuiesc in mediul urban viseaza sa se mute la tara, in urmatorii doi ani, dar conditia numarul unu pentru a face acest pas este o conexiune buna la internet, reiese din rezultatele sondajului Digitalizarea Europei al Vodafone Institute, publicat miercuri…

- Agentia Nationala de Securitate (NSA) din Statele Unite s-a folosit de un parteneriat cu unitatea de servicii secrete din Danemarca pentru a spiona oficiali de rang inalt din tari vecine, inclusiv pe cancelarul german Angela Merkel, scrie News.ro . Constatarile reprezinta rezultatul unei anchete interne…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Compania aeriana Wizz Air va redeschide gradual, pana la data de 6 iunie, 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta.

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…