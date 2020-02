Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul BNR despre preturile de Paste. Cum vor fi influentate de epidemia cu coronavirus Legumele, fructele, ouale si cozonacii vor avea de Paste cam aceleasi preturi pe care le aveau si anul trecut. Asta pentru ca inflatia va scadea serios pana atunci, spune Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a explicat…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National…

- Prețurile au crescut mai mult decat anticipase Banca Naționala. Cele mai mari creșteri din luna decembrie au fost la carne de porc, cartofi, oua, tutun, potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie, de la 3,8% in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Prețurile, din nou pe creștere: rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8%, in noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete si carnea de porc Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…