Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti vor veni, incepand cu acest weekend, in statiunile de pe litoralul romanesc. Si cum marea atrage precum un magnet, cu siguranta vor fi temerari care se vor aventura valuri. Este bine de stiut, insa, ca apa va fi destul de rece, iar salvamarii nu se vor regasi pe toate plajele.…

- Litoralul si Delta Dunarii vor fi si in acest an destinatiile cele mai cautate in debutul de sezon. In Mamaia, cea mai scumpa camera la 5 stele s-a vandut cu puțin peste 2.000 de lei pentru trei nopti. Tariful mediu platit pe camera pentru un sejur este in aceasta perioada 955 de lei. Eforie Nord […]…

- "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu. Iata ce raspunde acesta, intrebat fiind despre cresterea pretului la carburanti: «Preturile nu le stabileste Guvernul. Se stabilesc pe cerere si oferta. Am vorbit ieri pe tema inflatiei. Isarescu a dat explicatii cuprinzatoare.…

- Camera de Conturi Vrancea a constatat 282 abateri la misiunile de audit derulate anul trecut la 23 de unitați administrativ teritoriale din Vrancea. Doua treimi dintre abaterile constatate au vizat „calitatea gestiunii economico financiare” și „modul de stabilire, evidențiere și urmarire…

- Candidatii care s au inscris pentru a ocupa un post de politist local scos la concurs de Primaria Constanta au sustinut astazi proba sportiva.Cei 130 de candidati care aspira la un loc de munca la Politia Locala Constanta au sustinut proba pe stadionul Farul din Constanta. Lista posturilor vacante:…

- Potrivit strategiei trasate de Intel, procesoarele Core ating nivelul maxim de performanta in modul Turbo Boost si il mentin pentru scurt timp, dupa care retrogradeaza la un nivel inferior care sa previna depasirea limitelor de temperatura si consum descrise in specificatiile echipamentului. Problema…

- In anul 2007, cei doi fondatori Airbnb nu și-au permis sa inchirieze un apartament nou in San Francisco. Ca sa stranga niște bani, au hotarat sa iși amenajeze o camera in apartamentul pe care il aveau și sa o inchirieze pe termen foarte scurt. Pentru ca un anunț online era prea impersonal, au creat…

- O violonista din Republica Moldova a ciștigat premiul Grammy 2018 la categoria „Cel mai bun spectacol de muzica de camera”, pentru discul „Death & The Maiden”, realizat impreuna cu orchestra de Camera „St. Paul”. Informația a fost publicata pe site-ul oficial al concursului, grammy.com. Este vorba despre…