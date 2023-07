Prețuri imobiliare București stagnante, Cluj-Napoca și Oradea în creștere Prețul mediu pe metru patrat al apartamentelor de vanzare a crescut cu 3% fața de anul trecut. In iunie, romanii au vizualizat cu 5% mai multe pagini de apartamente de vanzare și au realizat cu 1% mai multe contactari. Comparativ cu anul anterior, in noua mari orașe de pe platforma, potrivit stiripesurse.r o Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vanzare in Capitala In iunie 2023, prețul mediu pentru apartamente noi in Capitala a fost de 1.490 euro/mp, cu o scadere de 2% fața de 2022 și 3% fața de luna anterioara. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de 1.611 euro/mp, aproape neschimbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

