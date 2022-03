Cresterile preturilor petrolului au loc deoarece unii cumparatori evit petrolul rus din cauza sanctiunilor occidentale, in timp ce ofertele la nivel mondial scad, iar cererea creste. ”Situatia de pe pietele energetice este foarte grava si necesita toata atentia noastra”, a spus directorul general al AIE, Fatih Birol. ”Securitatea energetica globala este amenintata, punand economia mondiala in pericol in timpul unei etape fragile a redresarii”, a adaugat Birol intr-un comunicat, in care a spus ca statele membre vor lua in considerare continuarea folosirii stocurilor, daca va fi necesar. Jumatate…