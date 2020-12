Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, au inceput luni sa vaccineze populatia locala impotriva noului coronavirus, conform unei agentii sanitare, la cinci zile dupa ce aceasta tara a aprobat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de producatorul chinez de medicamente Sinopharm, informeaza…

- Emiratele Arabe Unite este una dintre primele tari din lume care au inceput administrarea pe scara larga a unui vaccin anti-COVID-19, dupa Marea Britanie, pe 9 decembrie, si Statele Unite, pe 14 decembrie, care folosesc amandoua un vaccin dezvoltat de grupul american Pfizer in colaborare cu compania…

- Strategia de vaccinare a fost deja aprobata de Guvern și urmeaza a fi discutata in CSAT in aceasta dupa-amiaza. In aceasta dupa-amiaza, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reunește in sistem de videoconferința pentru a dezbate și a aproba strategia de vaccinare impotriva Covid-19, care a…

- Cotatia aurului pe bursele internationale a scazut brusc in ultima perioada, pe fondul informatiilor referitoare la productia vaccinurilor impotriva COVID-19, conform analizelor efectuate de expertii Autoritatii de Supraveghere Financiara.

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru Covid-19, care au compensat ingrijorarile ca noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus vor duce la o scadere a cererii, transmite…

- Franta a raportat un numar record de cazuri de coronavirus, amplificand ingrijorarile ca restrictiile suplimentare adoptate de guverne in Europa ar putea afecta cererea. In Statele Unite, democratul Joe Biden a trecut in fata presedintelui Donald Trump in Georgia si Pennsylvania, apropiindu-se de castigarea…

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de infectii cu nou coronavirus pe parcursul a doua zile, pana sambata, in timp ce in Franta numarul cazurilor noi a atins duminica un nivel record de peste 50.000 de cazuri, iar luni au fost inregistrate cele mai multe internari noi pentru Covid-19 dupa data…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.Citește și: Hotarare…