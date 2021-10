Prețurile mondiale la produsele alimentare au crescut in septembrie, pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, determinat de scumpirile la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Organizația cu sediul la Roma publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara […] The post Prețul mancarii, cel mai mare din ultimii 10 de ani first appeared on Ziarul National .