Prețul gazului în Europa a scăzut la un nivel minim de la începutul războiului In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC . Cu doua zile inainte de atacul rusesc asupra Ucrainei, pe 22 februarie, prețul gazului TTF a fost puțin sub 80 de euro pe MWh, amintește DW. Prețul gazelor a atins maximul la sfarșitul lunii august, ajungand la aproape 350 de euro pe MWh. Radiodifuzorul citeaza un raport al Agenției Federale Germane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

