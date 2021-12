Preţul gazelor naturale pe piaţa europeană a depășit un nou prag psihologic. La cât a ajuns Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti, 30 noiembrie, peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea de aprovizionare cu energie, transmite Bloomberg. Cresterile de marti au continuat o tendinta care a inceput luni astfel ca la bursa ICE Endex din Amsterdam, preturile de referinta la gaze naturale au ajuns pana a 101 euro pentru un Megawatt-ora. Analistii apreciaza ca licitatiile pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

