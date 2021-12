Prețul gazelor naturale a depășit pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-oră Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea de aprovizionare cu energie. Cresterile de marti au continuat o tendinta care a inceput luni astfel ca la bursa ICE Endex din Amsterdam, preturile de referinta la gaze naturale au ajuns pana a 101 euro pentru un Megawatt-ora, transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti, 30 noiembrie, peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea de aprovizionare…

- Prețul gazelor naturale scade dupa ce Rusia a intensificat livrarile in Europa prin Polonia și Belarus. Astfel, se atenueaza ingrijorarile privind eventualele majorari de preț, odata cu venirea iernii. Președintele Vladimir Putin a ordonat companiei Gazprom sa creasca livrarile de gaze naturale catre…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la…

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- „Au facut greșeli“, a spus Putin intr-o intalnire televizata cu oficialitațile rusești din sectorul energetic. El a spus ca unul dintre factorii care influențeaza prețurile a fost rezilierea contractelor pe termen lung in favoarea pieței spot, pe termen scurt. „S-a dovedit, iar astazi acest lucru este…

- Preturile gazelor naturale din Europa, aflate deja la un nivel ridicat, ar putea creste si mai mult din cauza capacitatilor scazute de stocare a gazelor, a avertizat vineri, 17 septembrie, seful grupului rus Gazprom, Alexei Miller, informeaza Agerpres , care preia Reuters. In prezent, capacitatile de…