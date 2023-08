Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre cei mai mari constructori auto din Europa incep sa arate din ce in ce mai mult ca niste banci de retail, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Renault, Volkswagen si BMW se numara printre producatorii de automobile care incep sa faca progrese in afacerile care se bazeaza pe depozitele…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins, marti, cel mai scazut nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care cererea de gaze a fost diminuata de o productie record de energie fotovoltaica in Germania, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ajutand la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituind o veste buna pentru consumatori. La hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru Europa, cotatiile…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ceea ce ajuta la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituie o veste buna pentru consumatori, transmite Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, conform Agerpres.In jurul orei 9:51 a.m., la…

- Contractele futures de gaze pentru luna iunie pe indicele TTF, cel mai mare hub din Europa, au scazut la minimul ultimilor doi ani in timpul tranzacțiilor din 25 mai. Prețurile au coborit sub 300 de dolari pe mia de metri cubi pentru prima data din 20 mai 2021, potrivit datelor de la bursa ICE. In punctul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg.