- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase (24) au organizat de Craciun o petrecere de cununie, iar apariția celor doi a fost spectaculoasa. Ianis a ales un costum negru, asortat cu un trandafir roșu. Iar Elena a ales o rochie roșie, lunga. Aceasta ar fi costat 8.000 de euro și ar fi fost creata de casa…

- "Cununia civila este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil, sa imi gasesc jumatatea, am doua familii care ne-au susținut necondiționat de la inceput. Ne iubim, ne apreciem, ne respectam. ", a spus Ianis.Marea absența de la petrecere a fost Simona Halep, iar Gigi Becali și-a incalcat promisiunea de…

- Gigi Becali a facut spectacol la cununia civila a lui Ianis Hagi si Elena Tanase.Gigi Becali a facut spectacol la cununia civila a lui Ianis Hagi si Elena Tanase. A cantat si a dansat.Patronul FCSB a cantat in machidoneste si a acaparat ringul de dans.Gigi Becali nu mai fusese la o petrecere din 2019,…

- Bucurie mare in familia lui Gica Hagi! Fiul lui, Ianis Hagi, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu aleasa inimii sale, Elena Tanase, in prima zi de Craciun. Primele declarații ale proaspeților insuraței! Ianis Hagi s-a cununat civil cu Elena Tanase Ianis Hagi a facut cununia civila chiar in…

- Calificarea Naționalei Romaniei la EURO 22024 a atras atenția lumii, mai ales ca vorbim de o revenire la un turneu final dupa 8 ani de absența. Printre cei care aveau sa aduca calificarea se numara și tanarul mijlocaș Ianis Hagi care marca golul de 2-1 cu Israelul. Dar, așa cum se intampla de multe…

- Ieri, Tudor Firea și iubita lui s-au casatorit civil. Nu doar tinerii au avut mari emoții, ci și Gabriela Firea, asta pentru ca a fost pentru prima data soacra mare. Eva, nora fostului ministru, a atras atenția tuturor cu rochia aleasa in aceasta zi importanta.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala și plina de emoții pentru Gabriela Firea. Fiul fostului ministru și iubita lui au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor, iar mai apoi au sarbatorit alaturi de invitați la un restaurant de lux din centrul Capitalei.

- Mari emoții pentru Gabriela Firea, care astazi este soacra. Fiul ei cel mare, Tudor, s-a casatorit civil cu iubita lui, Eva. Alaturi de cei doi a fost și Mirela Vaida, impreuna cu soțul ei, iar prezentatoarea TV a intreținut atmosfera la petrecere.