Pretendentele la promovare au debutat fără gol primit Marian Dima Prima etapa din seria a 3-a din Liga a III-a a adus victorii pentru toate cele trei candidate declarate la promovare! Scorul etapei l-a reusit Turiss Turnu Magurele, echipa „favorita” a fiului lui Liviu Dragnea devenind primul lider al seriei, dupa 7-0 cu Viitorul Domnesti, chiar in ziua nuntii lui Valentin Dragnea, unul dintre principalii sustinatori ai echipei pregatite de Eric Lincar. Pe lista marcatorilor s-a aflat si ploiesteanul Liviu Bajenaru, care a „inchis” tabela! Apoi, „Craiova lui Mititelu” a batut si ea, la scor de neprezentare, pe Atletic Bradu, meciul, incheiat cu 3-0,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

