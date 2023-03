Preț urzicat la urzici. Cât mai costă un kilogram de urzici? Urzicile sunt vedetele sezonului, iar pentru a manca diferite preparate cu ele, romanii vor fi nevoiți sa scoata din buzunar mai mulți bani și asta pentru ca un kilogram de urzici a ajuns sa coste cat un kilogram de carne. Urzicile rasareau de regula la finalul lunii martie sau chiar aprilie. Insa, anul acesta, datorita iernii blande acestea au rasarit mai repede. Chiar daca au rasarit mai repede, acestea au ajuns sa coste enorm in piețele din Capitala. „Sunt aproape de gatit. Ia uitați-le cat sunt de curate. Și vine lumea. Ia cate o punguța, la kilogram. Erau mai scumpe acum vreo saptamana, doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro



